Monza-Torino 1-2: i brianzoli steccano la prima (Di domenica 14 agosto 2022) Monza-Torino 1-2. Inizia con una sconfitta l’avventura dei brianzoli in Serie A. All’ Unipower Stadium, i padroni di casa cedono di misura ai granata che passano in vantaggio sul finire di primo tempo con Miranchuk e replicano a metà ripresa grazie a Sanabria. A nulla serve il gol di Mota nei minuti finali. Monza-Torino 1-2: come è andata la partita? Partono bene i biancorossi con due conclusioni di Petagna e Ranocchia. Pronta la replica dei granata con Radonjic sul quale è bravissimo a chiudere Di Gregorio. È il preludio al gol che arriva sul finire di tempo con Miranchuk che sfrutta un bel assist di Sanabria e batte il portiere brianzolo. Nella ripresa, il Monza prova a reagire sempre con Ranocchia, ma Milinkovic si fa trovare pronto. Al 66?, però, ci pensa Sanabria a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 14 agosto 2022)1-2. Inizia con una sconfitta l’avventura deiin Serie A. All’ Unipower Stadium, i padroni di casa cedono di misura ai granata che passano in vantaggio sul finire di primo tempo con Miranchuk e replicano a metà ripresa grazie a Sanabria. A nulla serve il gol di Mota nei minuti finali.1-2: come è andata la partita? Partono bene i biancorossi con due conclusioni di Petagna e Ranocchia. Pronta la replica dei granata con Radonjic sul quale è bravissimo a chiudere Di Gregorio. È il preludio al gol che arriva sul finire di tempo con Miranchuk che sfrutta un bel assist di Sanabria e batte il portiere brianzolo. Nella ripresa, ilprova a reagire sempre con Ranocchia, ma Milinkovic si fa trovare pronto. Al 66?, però, ci pensa Sanabria a ...

MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - Gazzetta_it : Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - Lupof3 : RT @Gazzetta_it: Soppy su Calabria, rigore giusto per il Milan. Samp, che errore annullare il gol. I casi da #moviola - fitrihxkim : RT @BBST15: FT: AC Milan 4-2 Udinese FT: Lecce 1-2 Inter Milan FT: Sampdoria 0-2 Atalanta FT: Monza 1-2 Torino #SerieA -