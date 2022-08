Gazzetta_it : Minisini, tris d’oro: “Europei esaltanti, faccio parte di una squadra fantastica” - grumpy792 : RT @azzurridigloria: ????? NUOTO, EUROPEI ROMA ????? Dominano @ItaliaTeam_it e @FINOfficial_ negli Europei di #Roma2022. Quattro ori e sei m… - azzurridigloria : ????? NUOTO, EUROPEI ROMA ????? Dominano @ItaliaTeam_it e @FINOfficial_ negli Europei di #Roma2022. Quattro ori e se… -

E siamo a tre. Tutte medaglie del metallo che luccica di più. Giorgioè ormai il re dell'artistico, e lo sarà ancora per tantissimi anni. La vittoria nella finale del duo libero è stata nettissima, come le due precedenti, d'altronde. 88.4667 il punteggio finale ...Pomeriggio di festa per le Fiamme Oro, i gruppo sportivo della Polizia di Stato che è salita tre volte sul tetto d'Europa: con, Panziera e Ceccon.d'oro per Panziera per l'ingresso nel ... Minisini, tris d’oro: “Europei esaltanti, faccio parte di una squadra fantastica” È sempre dominio azzurro a Roma: Giorgio ottiene il terzo successo della rassegna, l’azzurra è alla quarta medaglia ...La tarantina Pilato, 17 anni, allo 'Stadio del Nuoto' del Foro Italico ha vinto la gara con 1'05"97, secondo posto per la senese Angiolini con 1'06"34 ...