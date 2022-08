“Lulù Selassiè ama ancora Manuel Bortuzzo” | la confessione dell’ex gieffino

(Di domenica 14 agosto 2022) Giucas Casella, intervistato da Giada Di Miceli durante “Non succederà più” trasmesso su Radio Radio, ha parlato didopo la rottura da, ex fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip. “non dimentica”, parla Giucas Casellaè una ragazza stupenda ed esigente, uscendo però dalla casa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giusy178137351 : RT @AZZURRAROLF58: #fairylu @lulu_selassie buonanotte con tanti sogni fatati tvb ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? - PiezzoRosaria : @lulu_selassie Lulù sei Unica ???????? - Giusy178137351 : RT @AZZURRAROLF58: #fairylu @lulu_selassie sei la nostra sirena,ormai siamo incantati dalla tua voce tvb???????? - Jessiccuccia36 : @ClariHaile @lulu_selassie o altrimenti finirà che vostra sorella se non fa strada da sola sara messa nel di… - Jessiccuccia36 : mettiamo in chiaro a @ClariHaile @lulu_selassie il. 14 marzo abbiamo votato Jessica perche vogliamo conoscere s… -

Roccarainola.net

Giucas Casella , intervistato da Giada Di Miceli durante "Non succederà più" trasmesso su Radio Radio, ha parlato didopo la rottura da Manuel Bortuzzo , ex fidanzato conosciuto nella Casa del Grande Fratello Vip . "non dimentica Manuel Bortuzzo", parla Giucas Casellaè una ragazza ...Manuel Bortuzzo continua ad essere amato da Lucrezia '. Peccato che il nuotatore abbia smesso di ricambiare da tempo il dolce sentimento della principessa, parola di Giucas Casella. Nel frattempo il noto chef televisivo Simone Rugiati , ... soffiata assurda di Jessica e Lulù Selassiè, svelano un’irregolarità gravissima [VIDEO]