LIVE Nuoto | Europei 2022 in DIRETTA | dominio 4×100 sl | oro sontuoso! Argento Scalia | bronzo Pizzini! Si vola nei medaglieri!

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLIDIMEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) LA CRONACA DELL’ORO DELLA 4X100 SL 19.32: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e buona serata. Appuntamento alle 9 domattina per la quinta sessione di finali 19.30: Quasi en plein azzurro in semifinale e domani ci attende un’altra grande giornata di finali. Nei 200 stile libero in finale ci sono Stefano Di Cola e Marco De Tullio, nei 50 dorso Thgomas Ceccon e Michele Lamberti, nei 100 farfalla donne Ilaria Bianchi e n ei 200 rana donne Martina Carraro e Francesca Fangio 19.27: Come nella prima giornata l’Italia chiude questa quarta giornata di gare con un oro une une francamente è più di quanto ci si ...