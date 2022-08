Lazio-Bologna | le formazioni ufficiali | fuori Luis Alberto

(Di domenica 14 agosto 2022) Riportiamo ledi, match valido per la prima giornata della Serie A 2022/2023. Dirigerà l’incontro l’arbitro Luca Massimi della sezione di Termoli, coadiuvato da De Meo e Scarpa come assistenti e dal quarto uomo Pezzuto. VAR e AVAR saranno rispettivamente Ghersini e Lo Cicero. Calcio d’inizio alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma. Il primo turno di Serie A propone una sfida molto interessante tra. Nonostante i padroni di casa siano favoriti sulla carta, gli emiliani nella passata stagione hanno dimostrato di poter dare filo da torcere alle prime della classe e proveranno a ripetersi quest’anno. Dopo essersi classificata quinta nel campionato 2021/2022, la squadra di Maurizio Sarri tenterà lo step successivo: la qualificazione in ...

OfficialSSLazio : ?? È online il match program di #LazioBologna! ?? All'interno l'intervista esclusiva a Manuel Lazzari ??… - DiMarzio : #SerieA | #Lazio, le probabili scelte di #Sarri per il #Bologna - apetrazzuolo : DIRETTA ONLINE - Serie A, Lazio-Bologna: live report, formazioni e dettagli - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Lazio-Bologna: live report, formazioni e dettagli - DeporBot : ? Lazio - Bologna ?? Serie A ?? 14/ago. ? 13:30 ?? ESPN 3 - STAR + -

... che già nel 2018 era stato candidato da Matteo Renzi a. Secondo il Corriere della Sera , ... Lombardia , Campania, Puglia , mentre quello di Azione in, in Veneto, in Emilia Romagna, in ...Commenta per primo(4 - 3 - 3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.(3 - 4 - 1 - 2): Skorupski; Soumaoro, Medel, ...LAZIO BOLOGNA INTERVISTA TARE – Ancora qualche minuto e poi sarà tempo di Lazio – Bologna. Presentatosi davanti le telecamere di Sky Sport per rilasciare un’intervista, Igli Tare ha parlato così di ...Davanti a Skorupski nessun dubbio: ci saranno Bonifazi, Medel e Soumaoro. Solo conferme in mediana, complice anche la squalifica di Ferguson: toccherà a Soriano, Schouten e Dominguez dal 1'. Mancano ...