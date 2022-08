Insigne e Bernardeschi, l’accoppiata è vincente: il Toronto non si ferma più | VIDEO (Di domenica 14 agosto 2022) Il Toronto non si ferma più. Continua la marcia di Insigne e compagni, la classifica adesso è sempre più interessante. La squadra è scesa in campo contro i Portland Timbers e la gara si è conclusa sul risultato di 3-1, i grandi protagonisti sono stati proprio i calciatori italiani. Il Toronto sale a 29 punti in classifica, nelle ultime quattro giornate sono arrivati addirittura 10 punti con tre vittorie e un pareggio. La partita si sblocca al 41? con Osorio, al 73? il pareggio di Van Rankin. Passano sei minuti e Insigne trova il nuovo vantaggio. All’85’ è l’ex Juventus Bernardeschi a chiudere i conti. I tifosi sono in delirio per Insigne e Bernardeschi, sempre più scatenati ed in grado di risolvere qualsiasi partita. Insigne trascina ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 14 agosto 2022) Ilnon sipiù. Continua la marcia die compagni, la classifica adesso è sempre più interessante. La squadra è scesa in campo contro i Portland Timbers e la gara si è conclusa sul risultato di 3-1, i grandi protagonisti sono stati proprio i calciatori italiani. Ilsale a 29 punti in classifica, nelle ultime quattro giornate sono arrivati addirittura 10 punti con tre vittorie e un pareggio. La partita si sblocca al 41? con Osorio, al 73? il pareggio di Van Rankin. Passano sei minuti etrova il nuovo vantaggio. All’85’ è l’ex Juventusa chiudere i conti. I tifosi sono in delirio per, sempre più scatenati ed in grado di risolvere qualsiasi partita.trascina ...

