Gf Vip 7 | Simone Rugiati smentisce seccamente la sua partecipazione | “Sfig*ti | io con voi nulla a che fare!”

(Di domenica 14 agosto 2022) Circa una settimana fa, Alfonso Signorini aveva pubblicato in una storia Instagram un nuovo indizio riguardante uno dei concorrenti che prenderà parte alla settima edizione del reality show in onda a partire dal 19 settembre. Il conduttore aveva postato l’immagine di un Toque Blanche, ovvero il cappello indossato dagli chef. A corredo, la frase: “In arrivo gustosi pranzetti nella casa del Grande Fratello Vip2. Il popolo del web è subito partito con il toto nome: da Alessandro Borghese a Benedetta Parodi. Secondo Amedeo Venza invece, il padrone di casa si sarebbe riferito a, volto già noto ai reality. La notizia è stata immediatamente ripresa non solo da diverse pagine social dedicate al programma, ma anche da blog e testate giornalistiche., evidentemente infastidito dal rumor – infondato ...