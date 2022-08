Elezioni: Ronzulli, 'Pd partito radicale 2.0 incapace di risposte a esigenze italiani' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - “La sinistra si conferma assolutamente priva di qualsiasi visione di Paese improntata sulla crescita e lo sviluppo, ciò che, invece, serve per superare il difficile periodo che stiamo attraversando tra Covid e conseguenze della guerra in Ucraina. Il programma del Pd, tutto incentrato su cannabis, eutanasia, matrimonio egualitario e ddl Zan, evidenzia la sua trasformazione in una sorta di partito radicale 2.0, estremamente ideologizzato e del tutto incapace di rispondere alle esigenze concrete degli italiani”. Lo afferma la vicecapogruppo di Fi al Senato, Licia Ronzulli. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - “La sinistra si conferma assolutamente priva di qualsiasi visione di Paese improntata sulla crescita e lo sviluppo, ciò che, invece, serve per superare il difficile periodo che stiamo attraversando tra Covid e conseguenze della guerra in Ucraina. Il programma del Pd, tutto incentrato su cannabis, eutanasia, matrimonio egualitario e ddl Zan, evidenzia la sua trasformazione in una sorta di2.0, estremamente ideologizzato e del tuttodi rispondere alleconcrete degli”. Lo afferma la vicecapogruppo di Fi al Senato, Licia

