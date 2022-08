Egitto, incendio in una chiesa copta: almeno 41 morti. 'Colpa di un guasto elettrico al condizionatore' (Di domenica 14 agosto 2022) Quarantuno persone sono morte nell 'incendio di una chiesa copta al Cairo in Egitto . Lo rendono noto le autorità ecclesiastiche. La causa sarebbe un guasto elettrico ad un condizionatore d'aria, ... Leggi su leggo (Di domenica 14 agosto 2022) Quarantuno persone sono morte nell 'di unaal Cairo in. Lo rendono noto le autorità ecclesiastiche. La causa sarebbe unad und'aria, ...

