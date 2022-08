Appicca un incendio ma non si accorge che il drone sta registrando tutto (Di domenica 14 agosto 2022) Il video è stato postato sui social dal presidente della Regione Calabria che ha giurato lotta senza sconti ai piromani. "In Calabria su misure antincendi si fa sul serio. E i risultati si vedono", ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 14 agosto 2022) Il video è stato postato sui social dal presidente della Regione Calabria che ha giurato lotta senza sconti ai piromani. "In Calabria su misure antincendi si fa sul serio. E i risultati si vedono", ha ...

Agenzia_Ansa : Non si accorge del drone mentre appicca incendio, preso. Piromane bloccato in Calabria #ANSA - Corriere : Appicca un incendio ma non si accorge del drone: piromane colto in flagrante, rischia fino a 10 anni - fanpage : Un operatore della Protezione civile di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lecce con l’accusa di incendio… - ladome17 : RT @fanpage: Un operatore della Protezione civile di 53 anni è stato arrestato dai carabinieri di Lecce con l’accusa di incendio boschivo d… - antonioaddeo68 : RT @Agenzia_Ansa: Non si accorge del drone mentre appicca incendio, preso. Piromane bloccato in Calabria #ANSA -