Amici da una vita, ecco perché Renato non ci ha pensato un attimo: “prendi il mio rene” (Di domenica 14 agosto 2022) Gli Amici si riconoscono dai piccoli gesti ma questo amico si è proprio superato. Scopriamo insieme cosa è successo. Ogni tanto una storia con un finale di successo è più che dovuta ai nostri lettori e per questo motivo oggi vogliamo raccontarvi quella di Giorgio de Medici e Renato Bisello. Una storia, quella di Giorgio L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 14 agosto 2022) Glisi riconoscono dai piccoli gesti ma questo amico si è proprio superato. Scopriamo insieme cosa è successo. Ogni tanto una storia con un finale di successo è più che dovuta ai nostri lettori e per questo motivo oggi vogliamo raccontarvi quella di Giorgio de Medici eBisello. Una storia, quella di Giorgio L'articolo NewNotizie.it.

teatrolafenice : ? «Una parola delicata, uno sguardo gentile, un sorriso bonario possono plasmare meraviglie e compiere miracoli» (W… - juventusfc : Venice Beach è il luogo perfetto per una coppia di buoni amici ?? Ecco un tour speciale guidato da due leggende ??… - marcocc : (1/2) Amici #attenzione a questa #email che appare mandata dal noto software #antivirus #McAfee, ma non caschiamoc… - kekkvin4 : @LisiAlessio4 @papavanbasten @90ordnasselA fratè soppy non è fermo, arriva di corsa da sinistra travolgendo calabri… - SalvettiAngelo : @Franc_Carbone94 @Mov5Stelle Quindi cosa? Copiato niente dai giornali ,semplicemente amico di amici ucraini che mi… -