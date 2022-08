Venerato: “Navas, il Napoli è irritato” (Di sabato 13 agosto 2022) Ciro Venerato esperto di calciomercato della Rai ha parlato di Keylor Navas al Napoli, con L’Equipe che da l’affare per fatto. Dalla Francia fanno sapere che il PSG ed il Napoli hanno trovato l’accordo per il giocatore. Ma secondo Venerato il Napoli è “irritato da questa notizia. La dirigenza partenopea è stata sorpresa da questa notizia“. Venerato ha poi specificato: “Il Napoli non ha ancora un accordo con Keylor Navas, ecco perché mi arriva puntuale la smentita del club azzurro che deve ancora sistemare molte cose prima di prendere il giocatore. Ecco il motivo per il quale non ha mai smesso di seguire e trattare Kepa del Chelsea“. Intanto lunedì si gioca e Spalletti non ha ancora il portiere titolare. Non si è ancora ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Ciroesperto di calciomercato della Rai ha parlato di Keyloral, con L’Equipe che da l’affare per fatto. Dalla Francia fanno sapere che il PSG ed ilhanno trovato l’accordo per il giocatore. Ma secondoilè “da questa notizia. La dirigenza partenopea è stata sorpresa da questa notizia“.ha poi specificato: “Ilnon ha ancora un accordo con Keylor, ecco perché mi arriva puntuale la smentita del club azzurro che deve ancora sistemare molte cose prima di prendere il giocatore. Ecco il motivo per il quale non ha mai smesso di seguire e trattare Kepa del Chelsea“. Intanto lunedì si gioca e Spalletti non ha ancora il portiere titolare. Non si è ancora ...

