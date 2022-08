Traffico Roma del 13-08-2022 ore 19:30 (Di sabato 13 agosto 2022) Luceverde Roma Buonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sul tratto Urbano della A24 Roma L’Aquila un incidente all’uscita di Viale Togliatti Provenendo dalla tangenziale procedere con prudenza poche le auto in circolazione in queste ore Traffico regolare su tutte le principali strade di Roma risolto l’incidente sull’autostrada Roma Fiumicino verso l’aeroporto ora Autostrada completamente scorrevole musica artisti di strada in via dei Cerchi è in via dei Fori Imperiali anche questa sera spettacolo in centro e modifiche per la circolazione in particolare nel trasporto pubblico con deviazioni per i mezzi a partire dalle 20 domani a Ferragosto orario festivo nella trasporto pubblico a Ferragosto la metro a resterà aperta fino alle 21 dettagli di queste di altre notizie li potete ... Leggi su romadailynews (Di sabato 13 agosto 2022) LuceverdeBuonasera da Simone Cerchiara Bentrovati a questo aggiornamento sul tratto Urbano della A24L’Aquila un incidente all’uscita di Viale Togliatti Provenendo dalla tangenziale procedere con prudenza poche le auto in circolazione in queste oreregolare su tutte le principali strade dirisolto l’incidente sull’autostradaFiumicino verso l’aeroporto ora Autostrada completamente scorrevole musica artisti di strada in via dei Cerchi è in via dei Fori Imperiali anche questa sera spettacolo in centro e modifiche per la circolazione in particolare nel trasporto pubblico con deviazioni per i mezzi a partire dalle 20 domani a Ferragosto orario festivo nella trasporto pubblico a Ferragosto la metro a resterà aperta fino alle 21 dettagli di queste di altre notizie li potete ...

Roma : ?? Torna la neve d'agosto a #Roma: domani sera il 'miracolo' a #SantaMariaMaggiore. Dalle 21 alle 24 rievocazione s… - zazoomblog : Traffico Roma del 13-08-2022 ore 18:30 - #Traffico #13-08-2022 #18:30 - faunaticss : Sa 13 Agosto a #Modena la città non sarà (ancora?) deserta come in passato (la #Roma de #IlSorpasso) ma il traffico… - VAIstradeanas : 18:29 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h - VAIstradeanas : 18:05 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -