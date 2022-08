Traffico Roma del 13-08-2022 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 agosto 2022) Luceverdeda Simone Cerchiara bentrovate a questo aggiornamento sulla-fiumicino da circa un’ora disagi verso Fiumicino a causa di un incidente tra il raccordo anulare è l’aeroporto in colonna sulla via Litoranea attenzione un incidente all’altezza del Viale di Castel Porziano anche in città incidenti ma ile meno intenso è con possibili rallentamenti incidente in via Magna Grecia San Giovanni e poi un incidente sul viale Spartaco altezza Viale Giulio Agricola da oggi è fino al 20 di agosto Fermi i lavori sullaLido e dunque servizio normale sull’intera linea anche di sera dettagli di queste e altre notizie li potete consultare nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde ...