Sulla nudità di umani e animali | gli schemi e Mike Patton

(Di sabato 13 agosto 2022) Piccolo prologo. Lucia, la primogenita dei quattro figli che ho con mia moglie Marina, è nata l’8 agosto di un anno particolarmente caldo. Niente che facesse ancora allarmare a causa del riscaldamento del pianeta, anche se già si era parlato di effetto Serra e Al Gore era sul pezzo, parliamo del 2001, ma comunque una estate piuttosto calda. Quel giorno, dopo che le ho fatto il bagnetto, il suo primo bagnetto, ho assistito al parto e non ho potuto tagliare il cordone ombelicale solo perché c’era un brutto giro intorno al collo che ha spinto la pediatra presente a farlo in prima persona, l’ho vestita col suo primo abitino, in tinte neutre, non perché io e Marina siamo tra quanti sostengono che la faccenda del rosa e dell’azzurro sia un retaggio del patriarcato da combattere facendo giocare maschietti con le Barbie e femminucce col Meccano, ma perché non sapevamo fino al momento del ...