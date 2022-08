sportli26181512 : Siviglia, corsa a due per sostituire Koundé: Secondo Estadio Deportivo il Siviglia prenderà uno fra Kehrer del Psg… - bennygiardina : ?? Dal listone alla corsa a due: Corini o D'Angelo (con De Rossi terzo incomodo) per la panchina del #Palermo, che d… -

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Secondo Estadio Deportivo ilprenderà uno fra Kehrer del Psg e Nelsson del Galatasaray per sostituire Koundé .Come spiegato dal quotidiano romano, ilsi è infatti ritirato dalla. Almeno per il momento. Se lo spagnolo dovesse salutare la Capitale, il preferito di Sarri resta Ivan Ilic. Luis Alberto, il Siviglia batte in ritirata. Il CorSport: "Lotito non ascolta l'appello dello spagnolo" Da qualche giorno Luis Alberto ha ripreso ad allenarsi in gruppo. La sua permanenza alla Lazio, scrive il quotidiano sportivo Il Corriere dello Sport, non è più utopia: dopo la proposta al ribasso (14 ...ROMA - Panchina d’oro. Come l’estate scorsa, Luis Alberto parte in seconda fila. Mago specialista in sparizioni e bizze di ogni tipo. L’arrivo ritardato in ritiro ad Auronzo nell’estate 2021, il certi ...