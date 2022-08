Sassuolo, furto nella casa dei suoceri del calciatore Domenico Berardi (Di sabato 13 agosto 2022) La casa dei suoceri del calciatore Domenico Berardi è stata svaligiata dai ladri nella serata di venerdì 12 agosto, intorno alle 22.45. Il furto, con un bottino da quantificare, è avvenuto a alle porte di Sassuolo, in provincia di Modena. La notizia è stata diffusa sui social con un sfogo da parte di Francesca Fantuzzi, la moglie del giocatore neroverde, punto di forza del Sassuolo e della nazionale di Mancini. Nel post la donna ha denunciato l'accaduto segnalando che uno dei ladri è ben visibile nelle riprese delle telecamere di sicurezza e sottolineando come ormai nessuno tenga più nulla di prezioso dentro casa. Al momento del furto la moglie di Berardi era al mare insieme al figlio e ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 13 agosto 2022) Ladeidelè stata svaligiata dai ladriserata di venerdì 12 agosto, intorno alle 22.45. Il, con un bottino da quantificare, è avvenuto a alle porte di, in provincia di Modena. La notizia è stata diffusa sui social con un sfogo da parte di Francesca Fantuzzi, la moglie del giocatore neroverde, punto di forza dele della nazionale di Mancini. Nel post la donna ha denunciato l'accaduto segnalando che uno dei ladri è ben visibile nelle riprese delle telecamere di sicurezza e sottolineando come ormai nessuno tenga più nulla di prezioso dentro. Al momento della moglie diera al mare insieme al figlio e ...

