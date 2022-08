Samp | Giampaolo | ‘Deluso e avvilito | penalizzati dall’arbitraggio…’ | Serie A

(Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-13 21:38:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Marco, allenatore delladoria, parla ai microfoni di Dazn dopo il match perso con l’Atalanta: “Sono deluso e, ho bisogno di un giorno per smaltire questa sconfitta. Siamo stati, il gol annullato dal VAR non lo accetto. A parti invertite sarebbe stato un calcio di rigore? Non credo. Pure Rocchi ha detto di eliminare i rigorini. L’Atalanta è forte, ma ladoria ha offerto una grande prestazione e meritava un risultato positivo. Mi dispiace fortemente. Laavrebbe meritato un risultato positivo al cospetto di una squadra forte come l’Atalanta. Gli aspetti positivi sono tanti, ma questi non devono alleviarci la pena altrimenti perdi due ...

PapuGomeziano : Tre punti importantissimi. Non può tuttavia passare sotto banco il banco che la Samp ha preso due legni, si è vista… - tuco2023 : @LeviAck8_ Lecce, Cremonese sicuro. Samp dipende da quando esonerano Giampaolo. Nel caso punterei su Hellas o Spezia - sportli26181512 : L'Atalanta inizia col piede giusto a Marassi: 2-0 alla Samp, decidono Toloi e Lookman: L'Atalanta inizia col piede… - Bertolca10 : Subito a segno il nuovo acquisto in casa Atalanta: il 2-0 che chiude i conti contro la Samp porta la firma di Lookm… - clubdoria46 : #Pagelle #SampdoriaAtalanta: sfortuna e Var battano #Giampaolo #samp #sampdoria -

Un ko per 2 - 0 che il tecnico blucerchiato Marcoha commentato così ai microfoni di Dazn: "Sono deluso e avvilito dopo una sconfitta immeritata. La miaè stata penalizzata da una ...L'Atalanta espugna Marassi, 2 - 0 allaL'Atalanta espugna Marassi e si mette in tasca i primi ... Tanto amaro in bocca per la squadra di, fermata dal Var con qualche recriminazione in ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ..."Una sconfitta che sanguina, annullare quel gol e' stata una follia". Marco Giampaolo non ha dubbi e punta l'indice contro la decisione ...