Roma, va contromano con il monopattino, poi picchia e insulta i vigili: arrestato (Di sabato 13 agosto 2022) Pensava di poter fare come voleva, infischiandosene del codice della strada. E invece, nonostante il suo mezzo di trasporto fosse "solo" un monopattino elettrico, avrebbe dovuto rispettare le regole. Anche quelle che indicavano che via dell'Impruneta, a Roma, è senso unico e non può essere percorsa contromano. Prima il divieto, poi l'aggressione E invece lui, un italiano di 31 anni, ieri nel tardo pomeriggio ha percorso la strada tranquillamente in controsenso, incurante che avrebbe potuto creare incidenti e danni. Ma l'uomo non si è accorto che proprio in quel punto era in servizio una pattuglia del XI Gruppo Marconi. I caschi bianchi hanno fermato l'uomo, che rischiava di impattare contro altri veicoli che in quel momento percorrevano la strada nella direzione opposta. picchiato un agente Ma il 31enne non ha preso ...

