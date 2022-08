Parchi Acquatici: attenzione hanno già chiuso 10 strutture i Nas (Di sabato 13 agosto 2022) Molte sono le irregolarità rilevate in tante piscine e Parchi Acquatici di tutta Italia, soprattutto in città come Messina, Latina e Viterbo, dove la presenza di batteri fecali ha allarmato. A proposito di questi controlli serrati nei Parchi Acquatici e piscine d’Italia, le indagini sono state condotte con molta meticolosità dai Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute. Le indagini sono state davvero serrate e hanno portato alla luce dei dati inquietanti e preoccupanti circa la condizione di alcuni Parchi Acquatici d’Italia dove ogni anno in estate si riversano innumerevoli famiglie. Parchi Acquatici, attenzione hanno gia? chiuso 10 ... Leggi su formatonews (Di sabato 13 agosto 2022) Molte sono le irregolarità rilevate in tante piscine edi tutta Italia, soprattutto in città come Messina, Latina e Viterbo, dove la presenza di batteri fecali ha allarmato. A proposito di questi controlli serrati neie piscine d’Italia, le indagini sono state condotte con molta meticolosità dai Carabinieri dei NAS, d’intesa con il Ministero della Salute. Le indagini sono state davvero serrate eportato alla luce dei dati inquietanti e preoccupanti circa la condizione di alcunid’Italia dove ogni anno in estate si riversano innumerevoli famiglie.gia?10 ...

Tg3web : Operazione dei Carabinieri dei Nas in parchi acquatici e piscine, chiuse dieci strutture in tutta Italia. Acqua con… - _Carabinieri_ : #Carabinieri del #NAS hanno eseguito una campagna di controlli a parchi acquatici e piscine destinate al divertimen… - Agenzia_Ansa : Blitz dei Nas nei parchi acquatici, chiusi 10 abusivi e contaminati. Su 288 controlli il 28% delle strutture sono i… - infoitinterno : Allarme in parchi acquatici e piscine: rischio tossinfezioni - adlucc : RT @ErmannoKilgore: “Piscine piene di batteri e cibo scaduto”: sigilli a dieci parchi acquatici - La Stampa -