(Di sabato 13 agosto 2022) (Adnkronos) – E’ allarme catastrofe ecologica nel fiume Oder, lungo il confine fra Germania e Polonia, dove sono affiorate almeno 10dimorti. Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ipotizza un massiccio sversamento di sostanze chimiche nel fiume, ma le analisi delle acque non hanno risolto il, con alcuni esperti che puntano il dito sul calo del livello delle acque e le alte temperature, dovuti ai cambiamenti climatici. Il ministero tedesco dell’Ambiente dice di temere che gli effetti della catastrofe possano toccare anche la vita marina nel Baltico. In Germania le autorità hanno proibito la pescae l’uso delle sue acque. Questa mattina il land tedesco del Brandeburgo ha dispiegato 300 operatori dei servizi di emergenza, muniti di guanti protettivi e piccole imbarcazioni, che ...

vivereitalia : Mistero moria oltre 10 tonnellate di pesci nell'Oder - ledicoladelsud : Mistero moria oltre 10 tonnellate di pesci nell’Oder - telodogratis : Mistero moria oltre 10 tonnellate di pesci nell’Oder - fisco24_info : Mistero moria oltre 10 tonnellate di pesci nell'Oder: (Adnkronos) - Catastrofe ecologica nel fiume lungo confine il… - italiaserait : Mistero moria oltre 10 tonnellate di pesci nell’Oder -

Adnkronos

Il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ipotizza un massiccio sversamento di sostanze chimiche nel fiume, ma le analisi delle acque non hanno risolto il, con alcuni esperti che puntano ...Tra cotanta, ecco che invece il chirurgo e la conduttrice svizzera seminano amore a ... Il, quindi, perdura. Così come perdurano le voci che ipotizzano che Michelle possa essere in dolce ... Mistero moria oltre 10 tonnellate di pesci nell'Oder (Adnkronos) – E’ allarme catastrofe ecologica nel fiume Oder, lungo il confine fra Germania e Polonia, dove sono affiorate almeno 10 tonnellate di pesci morti. Il primo ministro polacco Mateusz Morawi ...