Minturno | tenta la truffa dello specchietto a danni di un anziano | arrestato

(Di sabato 13 agosto 2022)– Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione dei reati in genere, con particolare riferimento a quelli contro il patrimonio, in concomitanza dell’incremento delle presenze turistiche. I militari della Stazione CC di Scauri hanno raccolto e sottoposto al vaglio dell’Autorità Giudiziaria di Cassino una serie di elementi a carico di un uomo di Napoli ritenuto autore diaggravata. Nello specifico, l’uomo è stato sorpreso all’atto di effettuare unacon il “metodorotto”. Il predetto, dopo aver simulato un banale sinistro stradale, è riuscito a convincere la vittima, un 84 enne di, di aver subito un danno alla carrozzeria della propria ...