Milan, Pioli: “Dobbiamo iniziare meglio le partite, tecnicamente possiamo fare di più” (Di sabato 13 agosto 2022) “Abbiamo preso gol dopo pochi minuti e Dobbiamo cominciare meglio le partite. Poi c’è stata mezz’ora di grande calcio contro un avversario difficile da superare. Ci sono cose positive, ma tecnicamente possiamo fare meglio”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore del Milan Stefano Pioli dopo la vittoria per 4-2 sull’Udinese all’esordio stagionale in campionato. “Quando lavoriamo bene davanti, anche i difensori sono favoriti. A volte sembriamo più intensi e determinati quando difendiamo alti piuttosto che in area. Dobbiamo migliorare. Contro l’Atalanta bisogna alzare il livello”, spiega a Dazn. Due gol e ritorno alla rete per Rebic: “Ante è un giocatore fortissimo, si sa muovere, sa legare il gioco e vede giocate ... Leggi su sportface (Di sabato 13 agosto 2022) “Abbiamo preso gol dopo pochi minuti ecominciarele. Poi c’è stata mezz’ora di grande calcio contro un avversario difficile da superare. Ci sono cose positive, ma”. Queste le dichiarazioni dell’allenatore delStefanodopo la vittoria per 4-2 sull’Udinese all’esordio stagionale in campionato. “Quando lavoriamo bene davanti, anche i difensori sono favoriti. A volte sembriamo più intensi e determinati quando difendiamo alti piuttosto che in area.migliorare. Contro l’Atalanta bisogna alzare il livello”, spiega a Dazn. Due gol e ritorno alla rete per Rebic: “Ante è un giocatore fortissimo, si sa muovere, sa legare il gioco e vede giocate ...

