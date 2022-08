Isola 16, Nicolas Vaporidis rivela come si comporta quando alcuni clienti del suo ristorante a Londra lo riconoscono (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo la vittoria all’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis è tornato a Londra, città dove vive ormai da anni. L’ex naufrago ha aperto nella capitale inglese Taverna Trastevere insieme al socio in affari Alessandro Grappelli. Intervistato da La Repubblica, Nicolas ha parlato del suo locale: È la mia Isola Tiberina nella cosmopolita Londra. Un angolo della mia Trastevere, dove sono cresciuto, che ho voluto riportare qui nella sua forma più originale e autentica. Guai a modificarlo di una sola virgola, è essenziale che per qualche ora i clienti credano di essere a poca distanza dal Cupolone. Tornato a fare l’oste dopo l’esperienza sull’Isola, Nicolas ha raccontato il suo rapporto con i clienti: Non ho ... Leggi su isaechia (Di sabato 13 agosto 2022) Dopo la vittoria all’dei Famosi,è tornato a, città dove vive ormai da anni. L’ex naufrago ha aperto nella capitale inglese Taverna Trastevere insieme al socio in affari Alessandro Grappelli. Intervistato da La Repubblica,ha parlato del suo locale: È la miaTiberina nella cosmopolita. Un angolo della mia Trastevere, dove sono cresciuto, che ho voluto riportare qui nella sua forma più originale e autentica. Guai a modificarlo di una sola virgola, è essenziale che per qualche ora icredano di essere a poca distanza dal Cupolone. Tornato a fare l’oste dopo l’esperienza sull’ha raccontato il suo rapporto con i: Non ho ...

