Giorgio Minisini oro nel nuoto artistico «per superare i pregiudizi» (Di sabato 13 agosto 2022) Un romano, a Roma, con una medaglia d'oro al collo mentre, commosso, ascolta sul podio l'inno di Mameli. È la storia perfetta che ha saputo scrivere Giorgio Minisini, che ha conquistato la medaglia d'oro agli Europei nel nuoto artistico. Prima, storica vittoria per l'Italia in questa specialità. Un risultato straordinario che ha mandato in delirio il pubblico sulle tribune, tutto per lui. Ma l'oro di Minisini porta con sé molto altro, una rivoluzione in un mondo considerato esclusivamente femminile, e che invece negli ultimi anni ha aperto le porte anche agli uomini. Il primo fu l'americano Bill May, cui fu impedito di prendere parte alle Olimpiadi di Atene 2004 per questioni di genere. Fortunatamente, però, tra le specialità del nuoto sincronizzato è stato introdotto il Duo misto, ...

