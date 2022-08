sportli26181512 : Fiorentina-Inter, duello per un terzino: Secondo Defensa Central, Fioentina e Inter si contendono, assieme ad Athle… - BeppeSammartino : RT @lucapagni: #MilanUdinese #BollettinoMilan (statistico) Classifica rigori del campionato scorso (a favore) Napoli 13 Fiorentina 12 Inter… - ZonaBianconeri : RT @AndreaFalco_15: Una tradizione è una tradizione. Ecco la mia griglia: 1) #Inter 2) #Milan 3) #Juve 4) #Roma 5) #Napoli 6) #Lazio 7)… - AndreaFalco_15 : Una tradizione è una tradizione. Ecco la mia griglia: 1) #Inter 2) #Milan 3) #Juve 4) #Roma 5) #Napoli 6) #Lazio… - solim78 : @bugsynho Inter ac juve roma napoli lazio fiorentina la serie a c’est fort -

Sky Sport

... otto pareggi e quattro sconfitte, lasciando al secondo posto i cugini dell', comunque ... dove per l'Italia quest'anno ci sarà lagrazie al settimo posto nello scorso campionato. ...Due pareggi con l'(contro la Sampdoria nel 2008 e il Bari nel 2009) e un successo alla guida della Roma contro lanel 2021. "La prima giornata, in casa e fuori, è sempre dura e ... Fiorentina-Inter L’attesa è finita, tutto è pronto per la ripartenza del campionato e la prima squadra a inaugurare la stagione è quella Campione d’Italia. Bene anche la Fiorentina, a 1,40 contro la neo promossa Cremo ...Il tecnico dei Blancos continuerebbe a premere per avere il centrocampista dell'Inter, mentre i viola vogliono il centrocampista del Verona ...