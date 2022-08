Europei di nuoto | Paltrinieri trionfa e conquista l’oro negli 800 metri stile libero Oro anche per Pilato e Minisini-Ruggiero

(Di sabato 13 agosto 2022) Gregorionella finale degli 800aglidi Roma. Il fuoriclasse azzurro (Fiamme Oro) ha cominciato ad accelerare ai 500e per gli avversari è diventato, nuovamente, imprendibile chiudendo a 7’40?86, nuovo record dei campionati in corso. Sul podio, di bronzo,l’altro azzurro, il 16enne Lorenzo Galossin 7’43?37, record mondiale juniores. Argento per il tedesco Maertens.si riprende così il titolo continentale che mancava dal 2016 diventando il primo nuotatore a vincere per tre volte su questa distanza. “Aspettavo un momento del genere, questa piscina è la più bella dove abbia mai gareggiato. I miei amici sulle tribune mi hanno dato una carica ...

...che ritorna campione europeo degli 800 stile libero realizzando il nuovo primato dei Campionaticon 7'40'86 , e Lorenzo Galossi, 16 anni, bronzo in 7'43'37, è l'immagine del dominio del...L'Italia delsi prende tutto quello per cui si era candidata, e anche di più. Generazione di ... Bis agli, a Roma, davanti a un pubblico pazzesco, parole sue. Partenza lenta, poi una ...