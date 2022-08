Bergomi: “Metto Milan e Inter in prima fila: sono le favorite per lo scudetto” (Di sabato 13 agosto 2022) Beppe Bergomi, ex calciatore e oggi commentatore televisivo, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan e sul campionato di Serie A Leggi su pianetamilan (Di sabato 13 agosto 2022) Beppe, ex calciatore e oggi commentatore televisivo, ha rilasciato delle dichiarazioni sule sul campionato di Serie A

erclab_tweet : ??Beppe #Bergomi: '#Inter e #Milan in pole per lo scudetto. In seconda fila metto: #Juventus #Napoli e #Roma sullo s… - PianetaMilan : #Bergomi: “Metto @acmilan e @Inter in prima fila: sono le favorite per lo #scudetto” #Inter #SerieA #SerieATIM… - Salvato95551627 : RT @apetrazzuolo: IL PENSIERO - Bergomi: 'Milan e Inter avanti, metto Juve, Napoli e Roma sullo stesso piano' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Bergomi: 'Milan e Inter avanti, metto Juve, Napoli e Roma sullo stesso piano' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PENSIERO - Bergomi: 'Milan e Inter avanti, metto Juve, Napoli e Roma sullo stesso piano' -