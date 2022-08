Aveva un desiderio, sentire il mare sulla pelle: il video della nonna che sta commovendo il web (Di sabato 13 agosto 2022) La nonna Aveva un desiderio, ossia di sentire il mare sulla sua pelle e il video sta commovendo tutto il web. Nel video si vede la signora passeggiare lungo la riva del mare, sorretta da tre persone, presumibilmente i figli e una nipote. L’anziana nonna ha così espresso il suo desiderio, ossia di riuscire a L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di sabato 13 agosto 2022) Laun, ossia diilsuae ilstatutto il web. Nelsi vede la signora passeggiare lungo la riva del, sorretta da tre persone, presumibilmente i figli e una nipote. L’anzianaha così espresso il suo, ossia di riuscire a L'articolo proviene da CheSuccede.it.

