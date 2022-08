Aumento pensioni di invalidità e flessibilità in uscita nel programma di centrodestra (Di sabato 13 agosto 2022) Quindici sono i punti presentati dal centrodestra per le prossime elezioni, un documento sottoscritto dai leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega, Matteo Salvini e Forta Italia Silvio Berlusconi, con cui la coalizione si presenterà al voto il 25 settembre prossimo, al punto 9 del programma quello che più interessa i nostri lettori, ossia il comparto previdenziale. Quali intenzioni ha il centrodestra relativamente alla riforma delle pensioni? Su quali misure punterà? Eccovi nel dettaglio quanto enunciato al punto nove del programma e la prima reazione emersa, almeno relativamente alle premesse fatte, da parte di alcune categorie di lavoratori, tra cui gli invalidi, che da tempo attendono un Aumento della loro pensione. Aumento pensioni ... Leggi su pensionipertutti (Di sabato 13 agosto 2022) Quindici sono i punti presentati dalper le prossime elezioni, un documento sottoscritto dai leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, Lega, Matteo Salvini e Forta Italia Silvio Berlusconi, con cui la coalizione si presenterà al voto il 25 settembre prossimo, al punto 9 delquello che più interessa i nostri lettori, ossia il comparto previdenziale. Quali intenzioni ha ilrelativamente alla riforma delle? Su quali misure punterà? Eccovi nel dettaglio quanto enunciato al punto nove dele la prima reazione emersa, almeno relativamente alle premesse fatte, da parte di alcune categorie di lavoratori, tra cui gli invalidi, che da tempo attendono undella loro pensione....

