Tumori, uno studio rivela quali fattori aumentano il rischio (Di venerdì 12 agosto 2022) I fattori di rischio principali per il cancro sono età e fumo. E’ quanto emerge da una ricerca dell’American Cancer Society (ACS), pubblicato su Cancer. Gli studiosi hanno esaminato 430 mila americani senza alcuna storia di cancro pregressa e li hanno seguiti per 5 anni. In questo periodo di tempo sono stati diagnosticati 15.226 Tumori all’interno del campione.L’obiettivo della ricerca, come spiega il primo firmatario Alpa Patel, era di individuare le categorie di persone che sono maggiormente a rischio, in modo da incentivare screening e interventi di prevenzione oncologica.Lo studio ha portato alla conclusione che il fumo è il fattore principale per il sopraggiungere di un tumore. Nello specifico il fumo aumentava il rischio del 63% tra gli uomini e del 55% tra le ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 12 agosto 2022) Idiprincipali per il cancro sono età e fumo. E’ quanto emerge da una ricerca dell’American Cancer Society (ACS), pubblicato su Cancer. Glisi hanno esaminato 430 mila americani senza alcuna storia di cancro pregressa e li hanno seguiti per 5 anni. In questo periodo di tempo sono stati diagnosticati 15.226all’interno del campione.L’obiettivo della ricerca, come spiega il primo firmatario Alpa Patel, era di individuare le categorie di persone che sono maggiormente a, in modo da incentivare screening e interventi di prevenzione oncologica.Loha portato alla conclusione che il fumo è il fattore principale per il sopraggiungere di un tumore. Nello specifico il fumo aumentava ildel 63% tra gli uomini e del 55% tra le ...

