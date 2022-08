Testa, acuto Mondiale: è bronzo in Canada nella prova a cronometro (Di venerdì 12 agosto 2022) Handbike Strepitoso terzo posto del 25enne di Grassobbio nella categoria MH3 giovedì 11 agosto, nella giornata d’apertura della rassegna iridata. Venerdì 12 agosto la gara in linea: Mirko ci riprova da outsider. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 12 agosto 2022) Handbike Strepitoso terzo posto del 25enne di Grassobbiocategoria MH3 giovedì 11 agosto,giornata d’apertura della rassegna iridata. Venerdì 12 agosto la gara in linea: Mirko ci rida outsider.

