Terra amara, spoiler: Gülten va a vivere con Yilmaz, la reazione di Gaffur (Di venerdì 12 agosto 2022) A Terra amara, il personaggio di Gülten diventerà sempre più centrale nel corso dei prossimi avvincenti episodi della soap opera turca che ha conquistato il pubblico italiano. La ragazza, innamorata pazza di Yilmaz, ma non corrisposta, finirà presto al centro di un odioso pettegolezzo che finirà per stravolgerle l'esistenza. A causa di Fadik, infatti, tutti penseranno che il matrimonio tra Sabahattin e ?ermin sia finito a causa di Gülten che verrà accusata di essere l'amante del medico. Mentre Hünkar non crederà alla teoria di Fadik e la manderà via dalla sua villa, ?ermin picchierà la ragazza e implorerà la zia di cacciarla per sempre dalla loro tenuta. Gaffur, per risolvere la spinosa questione, organizzerà il matrimonio della sorella con un uomo molto anziano e, di fronte a ...

