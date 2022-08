Tatiana Maslany e Brendan Hines si sono sposati (Di venerdì 12 agosto 2022) Tatiana Maslany e Brendan Hines, star di She-Hulk e Locke & Key, si sono sposati, come rivelato dall'attrice durante un'apparizione televisiva. Tatiana Maslany, star di She-Hulk, e Bendan Hines, nel cast di Locke & Key, si sono sposati. La star di She-Hulk ha annunciato la lieta notizia mentre era ospite della trasmissione The Late Show with Stephen Colbert. Durante l'apparizione televisiva, Tatiana Maslany ha annunciato in modo ironico: "La mia grande notizia è che mi sono sposata! Nessuno lo sa, quindi non ditelo a nessuno!". L'attrice ha poi proseguito spiegando: "Ho sposato un uomo meraviglioso chiamato Brendan, ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 12 agosto 2022), star di She-Hulk e Locke & Key, si, come rivelato dall'attrice durante un'apparizione televisiva., star di She-Hulk, e Bendan, nel cast di Locke & Key, si. La star di She-Hulk ha annunciato la lieta notizia mentre era ospite della trasmissione The Late Show with Stephen Colbert. Durante l'apparizione televisiva,ha annunciato in modo ironico: "La mia grande notizia è che misposata! Nessuno lo sa, quindi non ditelo a nessuno!". L'attrice ha poi proseguito spiegando: "Ho sposato un uomo meraviglioso chiamato, ...

