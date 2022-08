Supplenze GaE e GPS: l’algoritmo funzionerà se girerà una sola volta con tutte le cattedre disponibili per il 2022/23 (Di venerdì 12 agosto 2022) Supplenze da GaE e GPS per l'anno scolastico 2022/23: le domande di attribuzione degli incarichi al 31 agosto o 30 giugno 2022 potranno essere presentate entro il prossimo 16 agosto ore 14, ma l'occhio è già puntato al giorno in cui gli Uffici Scolastici faranno girare l'algoritmo, assegnando la sede sulla base delle preferenze espresse. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 12 agosto 2022)da GaE e GPS per l'anno scolastico/23: le domande di attribuzione degli incarichi al 31 agosto o 30 giugnopotranno essere presentate entro il prossimo 16 agosto ore 14, ma l'occhio è già puntato al giorno in cui gli Uffici Scolastici faranno girare l'algoritmo, assegnando la sede sulla base delle preferenze espresse. L'articolo .

orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS: l’algoritmo funzionerà se girerà una sola volta con tutte le cattedre disponibili per il 2022/… - ProDocente : Supplenze GaE e GPS 2022, chi sceglie spezzone orario deve indicare quante ore. Il completamento è facoltativo - lacittanews : Di Nino Sabella Le istanze per l’assegnazione delle supplenze annuali e sino al termine delle attiv… - lacittanews : Di redazione Ultimi giorni per l’inoltro della domanda per le supplenze da GaE e GPS. La redazione… - orizzontescuola : Supplenze GaE e GPS 2022, chi sceglie spezzone orario deve indicare quante ore. Il completamento è facoltativo -