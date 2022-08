No! Questo video non dimostra l’inesistenza delle missioni spaziali (Di venerdì 12 agosto 2022) «L’unica cosa che mandano nello spazio è la vostra fantasia» sono le parole che si leggono nella descrizione di un video condiviso su Facebook e Instagram nel quale vengono raccolte le presunte “prove” per smentire l’esistenza delle missioni spaziali. Per sostenere le loro teorie, i complottisti usano diversi elementi. Il primo che appare è uno «sportello» composto di materiale troppo morbido per essere il portellone dell’Iss. Si vede poi una palla cadere verso il basso, che sarebbe la prova della presenza di forza di gravità, e quindi che gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale non siano veramente in orbita intorno alla terra. Si fa riferimento anche ad un cameraman, che secondo chi a creato il video sarebbe la prova che i filmati delle passeggiate ... Leggi su open.online (Di venerdì 12 agosto 2022) «L’unica cosa che mandano nello spazio è la vostra fantasia» sono le parole che si leggono nella descrizione di uncondiviso su Facebook e Instagram nel quale vengono raccolte le presunte “prove” per smentire l’esistenza. Per sostenere le loro teorie, i complottisti usano diversi elementi. Il primo che appare è uno «sportello» composto di materiale troppo morbido per essere il portellone dell’Iss. Si vede poi una palla cadere verso il basso, che sarebbe la prova della presenza di forza di gravità, e quindi che gli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale non siano veramente in orbita intorno alla terra. Si fa riferimento anche ad un cameraman, che secondo chi a creato ilsarebbe la prova che i filmatipasseggiate ...

