Malesia | la simulazione è davvero ridicola

Corriere TV

Per consentire alla sua squadra di perdere tempo e conservare il vantaggio, Afolabi ha inscenato un balletto comico sulla linea di fondo. Quando uno degli avversari gli si è avvicinato ha fatto finta ...... le quali hanno influito più o meno direttamente sul lavoro didelle squadre. A ... Il caldo mi ricorda un po' la guida in, che rimane ancora la numero uno in termini di calore, ... Malesia, la simulazione è tragicomica- Corriere TV Per consentire alla sua squadra di perdere tempo e conservare il vantaggio, Afolabi ha inscenato un balletto comico sulla linea di fondo. Quando ...La sceneggiata di Sunday Afolabi, calciatore del Perak, squadra del campionato malese. Per consentire alla sua squadra di perdere tempo e conservare il vantaggio, Afolabi ha inscenato un balletto comi ...