Lutto nel calcio: è morto Claudio Garella, il portiere scudetto di Verona e Napoli (Di venerdì 12 agosto 2022) Un grave Lutto ha colpito il mondo del calcio: è morto Claudio Garella, ex portiere di Verona e Napoli. Considerato "il più forte al mondo con i piedi", vinse l'unico tricolore nella storia dell'Hellas nel 1985. Protagonista anche dello scudetto del Napoli di Maradona. La notizia è stata confermata anche nella chat degli ex calciatori del Verona. Sono già arrivati tanti messaggi di cordoglio da ex calciatori, allenatori e tifosi. È deceduto all'ospedale di Torino per complicazioni cardiocircolatorie. L'ex portiere si trovava in vacanza in Liguria ed era stato ricoverato dopo essersi sentito male. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Torino, Novara, Lazio, ...

