La talpa | l’indiscrezione bomba che ti spiazza!

(Di venerdì 12 agosto 2022) La: ecco le prime indiscrezioni che riguardano proprio il reality show di Mediaset. Chi sarà a condurre il programma? Ci sono le prime indiscrezioni sul reality show che tornerà dopo anni dalla sua messa in onda. Stiamo parlando de La. Con molta probabilità tornerà in onda a primavera dell’anno prossimo. La produzione è L'articolo proviene da Leggilo.org.

infoitcultura : La Talpa, Belen Rodriguez al timone della conduzione? Ecco l'ultima indiscrezione - ParliamoDiNews : La Talpa, Belen Rodriguez al timone della conduzione? Ecco l’ultima indiscrezione #LaTalpa #BelenRodriguez… -

arriva mentre'ex presidente Usa e i suoi ...a Trump a Mar - a - Lago I dubbi sulla ricandidatura Unaa Mar -......Perché Can Yaman ha rifiutato Can Yaman rifiuta La: chi ci sarà al posto suo Can Yaman ha rifiutato una proposta lavorativa da parte di Maria De Filippi. Questa, almeno, èche ...