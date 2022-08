La notte bianca di Specchia Da stasera (Di venerdì 12 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Tutto in un’unica notte. Piazze che diventano la cornice naturale di musica, arte, mostre, degustazioni, con l’intero centro storico che si trasforma per accogliere migliaia di presenze. Torna “La notte bianca” di Specchia, che il 12 agosto prossimo festeggia la sua 16esima edizione, dopo due anni di blocco forzato a seguito dell’emergenza sanitarie e delle relative restrizioni: oltre 10 ore di spettacoli consecutivi, con spazi dedicati anche ai più piccoli e alla famiglia, ma soprattutto con un grande concerto live che porterà sul palco Le Vibrazioni, in tour estivo anche nel Salento dopo la loro prima tournée orchestrale e dopo il grande successo di “Tantissimo” al Festival di Sanremo. Si parte alle 21.30 con la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’annuale ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 12 agosto 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Tutto in un’unica. Piazze che diventano la cornice naturale di musica, arte, mostre, degustazioni, con l’intero centro storico che si trasforma per accogliere migliaia di presenze. Torna “La” di, che il 12 agosto prossimo festeggia la sua 16esima edizione, dopo due anni di blocco forzato a seguito dell’emergenza sanitarie e delle relative restrizioni: oltre 10 ore di spettacoli consecutivi, con spazi dedicati anche ai più piccoli e alla famiglia, ma soprattutto con un grande concerto live che porterà sul palco Le Vibrazioni, in tour estivo anche nel Salento dopo la loro prima tournée orchestrale e dopo il grande successo di “Tantissimo” al Festival di Sanremo. Si parte alle 21.30 con la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’annuale ...

