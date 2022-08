Juve, Kean ancora in bilico: Francia e Inghilterra chiamano, Cherubini guarda altrove per l’attacco | Primapagina (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-12 15:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Un buon inizio di precampionato, poi qualche balbettio in campo e la fragorosa esclusione dalla débacle contro l’Atletico Madrid per via del ritardo alla convocazione: non c’è dubbio che Moise Kean non stia impressionando la dirigenza bianconera alle prese con il dilemma del vice Vlahovic. UN’ESTATE DI VOCI – Arnautovic, Martial, Raspadori, Simeone, ma anche soluzioni ancora vive negli ultimi giorni come Morata (sempre più verso la permanenza all’Atletico), Muriel, Depay, Milik: i nomi girano e gireranno ancora a lungo, Kean o meno, perché nel frattempo Vlahovic è in ritardo di condizione e Allegri ha bisogno di partire con la giusta marcia inserita. PROPOSTE – Nel meeting che ha ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 12 agosto 2022) 2022-08-12 15:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Un buon inizio di precampionato, poi qualche balbettio in campo e la fragorosa esclusione dalla débacle contro l’Atletico Madrid per via del ritardo alla convocazione: non c’è dubbio che Moisenon stia impressionando la dirigenza bianconera alle prese con il dilemma del vice Vlahovic. UN’ESTATE DI VOCI – Arnautovic, Martial, Raspadori, Simeone, ma anche soluzionivive negli ultimi giorni come Morata (sempre più verso la permanenza all’Atletico), Muriel, Depay, Milik: i nomi girano e girerannoa lungo,o meno, perché nel frattempo Vlahovic è in ritardo di condizione e Allegri ha bisogno di partire con la giusta marcia inserita. PROPOSTE – Nel meeting che ha ...

