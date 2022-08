Gli episodi di spillover diretto dai pipistrelli sono molto frequenti. Idee per controllarli (Di venerdì 12 agosto 2022) Due anni fa, su queste pagine tratteggiai a grandi linee l’origine della pandemia di Sars-CoV-2, portando in particolare all’attenzione del lettore la frequente infezione da parte di coronavirus sconosciuti delle comunità umane che vivono in prossimità delle caverne di pipistrelli del sudest asiatico. Quello che scrissi due anni fa è ancora perfettamente attuale, ma oggi abbiamo un maggior numero di dati a corroborare lo scenario descritto. È particolarmente interessante, a tal proposito, un lavoro appena pubblicato su Nature Communications che stima il numero annuo di infezione diretta da pipistrello a uomo da parte di virus correlati a Sars-CoV-2. Si tratta di un numero notevole, superiore ai 66.000 casi annui. Ora, per quel che riguarda i precedenti eventi di spillover di coronavirus dai pipistrelli all’uomo, e particolarmente ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 12 agosto 2022) Due anni fa, su queste pagine tratteggiai a grandi linee l’origine della pandemia di Sars-CoV-2, portando in particolare all’attenzione del lettore la frequente infezione da parte di coronavirus sconosciuti delle comunità umane che vivono in prossimità delle caverne didel sudest asiatico. Quello che scrissi due anni fa è ancora perfettamente attuale, ma oggi abbiamo un maggior numero di dati a corroborare lo scenario descritto. È particolarmente interessante, a tal proposito, un lavoro appena pubblicato su Nature Communications che stima il numero annuo di infezione diretta da pipistrello a uomo da parte di virus correlati a Sars-CoV-2. Si tratta di un numero notevole, superiore ai 66.000 casi annui. Ora, per quel che riguarda i precedenti eventi didi coronavirus daiall’uomo, e particolarmente ...

