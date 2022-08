sportli26181512 : Fiorentina, sfuma un obiettivo: è a un passo dal tornare in Liga: Nulla da fare per la Fiorentina sul fronte Lo Cel… - SaxSan2 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Fiorentina, nonostante il pressing sul giocatore l'obiettivo #LoCelso vola in #Spagna ?? Tutti i dettagli ?? #LBDV #… - LeBombeDiVlad : ?? #Fiorentina, nonostante il pressing sul giocatore l'obiettivo #LoCelso vola in #Spagna ?? Tutti i dettagli ??… - OnorioFerraro : ????? #Milenkovic ha rinnovato con la #Fiorentina fino al 2027: è ufficiale. Sfuma la possibilità di vedere il difensore gigliato all’#Inter. - J_network24 : ??#Calciomercato | ??Sfuma l'obbiettivo #Milenkovic? -

TUTTO mercato WEB

Calciomercato,un importante obiettivo di mercato dei bianconeri: per trovare un'alternativa in difesa ... Nikola Milenkovic ha appena apposto la firma sul contratto che lo legherà alla...Inter,Milenkovic L'Inter vede sfumare anche Milenkovic . Il difensore ha ormai deciso di rinnovare con la. Intanto, cede Pinamonti al Sassuolo per 20 milioni di euro, ma non è ... Sfuma Lo Celso per la Fiorentina. Il centrocampista in partenza per la Spagna, ha scelto il Villarreal Sfuma il sogno Giovani Lo Celso per la Fiorentina. Stando a quanto riportato da Sky Sport, l’argentino farà ritorno al Villarreal. Il fantasista è in partenza per raggiungere ...Milenkovic rinnova con la Fiorentina, addio Inter Nella giornata di oggi, Milenkovic ha tenuto una conferenza all'Artemio Franchi, stadio che sarà suo per ...