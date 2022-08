Corsport: per Verona-Napoli Simeone sarà un giocatore di Spalletti (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sulla trattativa Simeone che dovrebbe arrivare a Napoli prima di lunedì giorno di Verona-Napoli. Quando Napoli-Verona comincerà, tra un soffio o poco più, Giovannino il «cholito» Simeone non avrà alcuna crisi di identità, nonostante debba sottoporsi (e giustamente, via) a questo tour annunciato: la sua maglia sarà azzurra. Napoli e Verona hanno ricominciato a chiacchierare ieri, si sono finalmente scoperti allineati sulla stessa formula (prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligatorio con la realizzazione di una serie di condizioni) e poi hanno stabilito l’aspetto più rilevante, il riconoscimento di danaro. I tre milioni che Adl riceverà dal ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 12 agosto 2022) Il Corriere dello Sport, con Antonio Giordano, fa il punto sulla trattativache dovrebbe arrivare aprima di lunedì giorno di. Quandocomincerà, tra un soffio o poco più, Giovannino il «cholito»non avrà alcuna crisi di identità, nonostante debba sottoporsi (e giustamente, via) a questo tour annunciato: la sua magliaazzurra.hanno ricominciato a chiacchierare ieri, si sono finalmente scoperti allineati sulla stessa formula (prestito con diritto di riscatto, da trasformare in obbligatorio con la realizzazione di una serie di condizioni) e poi hanno stabilito l’aspetto più rilevante, il riconoscimento di danaro. I tre milioni che Adl riceverà dal ...

