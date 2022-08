Bret Hart: “Mi sento un pò triste per il ritiro di Vince McMahon, non sto gongolando” (Di venerdì 12 agosto 2022) Vince McMahon ha fatto molto parlare di sé a giugno, quando si è scoperto che aveva pagato segretamente 3 milioni di dollari come risarcimento a un assistente legale in uscita. McMahon è stato indagato subito dopo e si è dovuto dimettere. In seguito è stato rivelato che Vince ha anche versato 12 milioni di dollari in denaro segreto a diverse donne negli ultimi vent’anni. Evidentemente, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto infuriare molte persone. Infatti, altri 5 milioni di dollari di spese non registrate sono stati collegati al ex Chairman. In un intervista, l’Hall Of Famer della WWE Bret Hart ha ammesso di sentirsi un po’ triste per il ritiro di Vince. Le sue parole “Come tutti gli ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 12 agosto 2022)ha fatto molto parlare di sé a giugno, quando si è scoperto che aveva pagato segretamente 3 milioni di dollari come risarcimento a un assistente legale in uscita.è stato indagato subito dopo e si è dovuto dimettere. In seguito è stato rivelato cheha anche versato 12 milioni di dollari in denaro segreto a diverse donne negli ultimi vent’anni. Evidentemente, questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha fatto infuriare molte persone. Infatti, altri 5 milioni di dollari di spese non registrate sono stati collegati al ex Chairman. In un intervista, l’Hall Of Famer della WWEha ammesso di sentirsi un po’per ildi. Le sue parole “Come tutti gli ...

