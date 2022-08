Addio a Claudio Garella, il portiere scudetto del Verona e del Napoli di Maradona (Di venerdì 12 agosto 2022) È scomparso a 67 anni lo storico numero uno che conquistò il primo tricolore del Verona e del Napoli. Gianni Agnelli lo definì "il miglior portiere senza mani" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 12 agosto 2022) È scomparso a 67 anni lo storico numero uno che conquistò il primo tricolore dele del. Gianni Agnelli lo definì "il migliorsenza mani"

