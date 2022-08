VIDEO Sinner-Mannarino 2-1 | ATP Montreal 2022 | highlights e sintesi L’azzurro viene fuori alla distanza

Leggi su oasport

(Di giovedì 11 agosto 2022) Debutto vincente per Janniknel Masters 1000 dicon un successo in tre set al cospetto del qualificato Adrianper 2-6 6-4 6-2. Dopo un inizio in salita,è riuscito a trovare il suo gioco nel secondo set, ribaltando il risultato e guadagnando il passaggio del turno. Nel complesso una partita difficile per, caratterizzata da tanti errori nel primo set e portata a casa grazie anche ad un ottima prestazione al servizio dal secondo parziale e ad un problemino fisico per il francese nel terzo set. Il tabellone del torneo canadese pone l’altoatesino a confronto con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, in grado di eliminare prima Matteo Berrettini e poi Holger Rune. Di seguito glidel match tra Janniked Adrian ...