Un mercoledì da leoni | gli amici che la vita separa

(Di giovedì 11 agosto 2022) UN MERCOLEDI' DARai 4 ore 23.20 con Jan Michael Vincent, William Katt e Gary Busey. Regia di John Milius. Produzione USA 1978. Durata: 2 ore LA TRAMA Jack, Matt e Leroy sono tre "belli da spiaggia" che negli anni 60 vivono spensieratamente la loro giovinezza sulle coste della California cavalcando le ondate in surf. Credono di poter andare avanti così per sempre, ma si illudono. Lali. Uno è costretto a partire per il Vietnam. Praticamente non si vedono più finchè un giorno diun avvenimento non li riunisce. Una magica serie di ondate che investe la California, una mareggiata che affrontano con un folle coraggio che non si ritrovavano da quando erano ragazzi. Ma sarà l'ultima volta. PERCHE' VEDERLO perchè rimane il miglior film di Milius. L'unico in cui non affronta ...