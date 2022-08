Un contadino muore colpito da un fulmine nelle campagne di Agrigento

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 agosto 2022) Stefano Spoto, imprenditore agricolo di 44 anni, è mortoda unmentre controllava il suo gregge a Casteltermini, nell’agrigentino. L’uomo, sposato e padre di due figli, è stato trovato in terra, ieri pomeriggio, accanto all’ombrello e al suo cellulare da un altro agricoltore che passava a bordo di un trattore. L’uomo ha dato l’allarme al 118 ma il medico dell’ambulanza non ha potuto far niente se non accertare il decesso per folgorazione. Spoto, che lavorava in una ditta, ma che aiutava spesso anche il padre in campagna, si era recato durante un temporale in contrada Pizzo santa Croce per controllare le pecore. Sarebbe andato lui per evitare di far bagnare il padre anziano. Nei giorni scorsi un padre e un figlio sono stati colpiti da unsulla spiaggia di Soverato. Il bambino ha ustioni mentre l’adulto si ...