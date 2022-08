Un cappuccino con Sconcerti: Allegri è diventato un palleggiatore, ma col possesso palla non si vince più. Servono nuove idee, anche il contropiede (Di giovedì 11 agosto 2022) Quello che spero dal campionato è che si abbandoni un po' il possesso palla. Sono poco guardabili le squadre, e sono tante, che tengono... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Quello che spero dal campionato è che si abbandoni un po' il. Sono poco guardabili le squadre, e sono tante, che tengono...

sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: Allegri è diventato un palleggiatore, ma col possesso palla non si vince più. Servono… - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: Un cappuccino con #Sconcerti: #Allegri è diventato un palleggiatore, ma col possesso palla non si vince più. Servono nuove id… - LALAZIOMIA : Un cappuccino con Sconcerti: Allegri è diventato un palleggiatore, ma col possesso palla non si vince più. Servono… - cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: #Allegri è diventato un palleggiatore, ma col possesso palla non si vince più. Servon… - Caterin47083700 : @Masse78 Qui da me, con lo sconto, costa €15 Sinceramente mi sembra troppo per me che la mattina prendo solo un cappuccino e un cornetto -